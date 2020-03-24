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أخبار محلية > لضمان توفر المعقمات والأدوية.. “الغذاء والدواء” تصدر موافقات فورية لطلبات التصنيع والاستيراد
24/03/2020   1:11 م

لضمان توفر المعقمات والأدوية.. “الغذاء والدواء” تصدر موافقات فورية لطلبات التصنيع والاستيراد

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها اتخذت خطوات استباقية؛ لضمان توفر المعقمات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية لمواجهة فيروس “كورونا” الجديد.

وقامت الهيئة بإصدار الموافقات الفورية على تسجيل وتصنيع واستيراد تلك المواد، بالإضافة إلى تحديد الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس.

وتابعت الهيئة توفر الأدوية التي قد تستخدم في البروتوكولات العلاجية للفيروس، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، كما قامت بحصر المعقمات المدرجة وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وشرعت في تحليل بلاغات نقص الأدوية لدى الجهات الصحية، وقدمت الحلول لتوفيرها، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لتقليل أثر أي شح عالمي في الأدوية على مخزون المملكة.وفق “أخبار 24”.

لضمان توفر المعقمات والأدوية.. “الغذاء والدواء” تصدر موافقات فورية لطلبات التصنيع والاستيراد

أخبار محلية
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