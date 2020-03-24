محافظة بلجرشي تدعو مرتادي السوق الذي أُغلق بسبب “بصق” وافد على عربات التسوق لمراجعة أقرب مركز صحي

دعت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، متسوقي أحد الأسواق، جرى إغلاقه مؤخراً بعد الاشتباه في تعمد وافد البصق على عربات التسوق، لمراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم، خاصة المتسوقين عصر يوم الجمعة الماضي.
وقالت محافظة بلجرشي في بيان أمس (الإثنين)، أنها تنوه بالمتسوقين في السوق التجاري الذي أغلق، مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم، خاصة المتسوقين من الساعة 4 عصراً وحتى 7 مساءً يوم الجمعة الموافق 25/7/1441هـ، بناء على الاشتباه في تعمد وافد البصق على عربات التسوق.
وكانت الجهات الأمنية في بلجرشي نححت في ضبط وافد، تعمد البصق على عربات التسوق بأحد الأسواق بالمحافظة. وفق “أخبار 24”.
فيما أعلنت بلدية بلجرشي على لسان رئيسها المهندس عوض القحطاني، إغلاق السوق احترازيا للعمل على تعقيمه، مؤكداً أن الجهات الأمنية تحفظت على العامل وبقية العمال بالسوق لإجراء الكشف والفحص الطبي لهم للتأكد من سلامتهم.