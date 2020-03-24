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أخبار المناطق > بالفيديو.. مداهمة هايبر ماركت لعرضه وبيعه حليب أطفال ومواد غذائية منتهية الصلاحية
24/03/2020   7:11 ص

بالفيديو.. مداهمة هايبر ماركت لعرضه وبيعه حليب أطفال ومواد غذائية منتهية الصلاحية

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داهمت فرق من عدة جهات مختصة خلال ساعات تطبيق قرار منع التجول، هايبر ماركت لعرضه وبيعه حليب أطفال ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بالرياض، وذلك بعد تلقي بلاغ بذلك.

وأظهر مقطع فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم، كميات من الحليب الذي انتهت صلاحيته قبل 5 أشهر، إضافة إلى خلط المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالمواد الغذائية الصالحة في محاولة منهم لتصفية ما لديهم من بضائع.

وأضاف أنه جرى إغلاق الهايبر من قبل صحة البيئة بأمانة الرياض والحملات الأمنية، مبيناً أن الهايبر ليس له فروع أخرى.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مداهمة هايبر ماركت لعرضه وبيعه حليب أطفال ومواد غذائية منتهية الصلاحية

أخبار المناطق
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