بالفيديو.. مداهمة هايبر ماركت لعرضه وبيعه حليب أطفال ومواد غذائية منتهية الصلاحية

داهمت فرق من عدة جهات مختصة خلال ساعات تطبيق قرار منع التجول، هايبر ماركت لعرضه وبيعه حليب أطفال ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بالرياض، وذلك بعد تلقي بلاغ بذلك.
وأظهر مقطع فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم، كميات من الحليب الذي انتهت صلاحيته قبل 5 أشهر، إضافة إلى خلط المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالمواد الغذائية الصالحة في محاولة منهم لتصفية ما لديهم من بضائع.
وأضاف أنه جرى إغلاق الهايبر من قبل صحة البيئة بأمانة الرياض والحملات الأمنية، مبيناً أن الهايبر ليس له فروع أخرى.
مع صحة البيئة بأمانة الرياض والحملات الأمنية قبل قليل اغلاق مستودع لهايبر ماركت وجدوا لديه بضائع منتهية.
وأود أن أؤكد أن الهايبرات والأماكن المعروفة لايمكن أن تغش أو تبيع منتهي، عدا هذا المكان ووضعه غريب حيث يحاولون تصريف مالديهم كتصفية جملة ومع ذلك تم رصده واغلاقه.
نحن بخير 💚🇸🇦 pic.twitter.com/62KPXmCw6B
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) March 23, 2020
وفق “أخبار 24”.