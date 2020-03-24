بالفيديو.. لماذا لا تتجاوز مكافأة المبلغين عن الفساد 50 ألف ريال؟.. رئيس “مكافحة الفساد” يجيب

أوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، السبب وراء عدم تجاوز مكافآت الهيئة للمبلغين عن الفساد مبلغ 50 ألف ريال، وليس أكثر من ذلك حتى في حال الإبلاغ عن الفساد بمبالغ كبيرة.
وقال الكهموس إن نظام الهيئة ينص على أن المكافأة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال، وفي حال كان المُبَلغ يرى أنه يستحق مبلغاً أكثر من ذلك فلابد أن يصدر حكم من المحكمة بذلك، لأن الهيئة لا تستطيع أن تدفع أكثر من المبلغ المحدد.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض المبلغين يرفضون الإعلان عن أسمائهم؛ خوفاً على أنفسهم ومعهم الحق في ذلك، وبالتالي فالمحكمة لا تستطيع أن تعطيهم المبلغ الكبير الذي يستحقونه نظير إبلاغهم عن الفساد.
وتعليقاً على مطالبات عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني بمراجعة عقود مشاهير التواصل الاجتماعي مع الهيئات الحكومية، ورأيه بأنها أموال مُهدرة وفيها تضليل يراد منها تحسين الصورة والدفاع عن القصور، طالب الكهموس بالتثبت من ذلك أولاً. وفق “أخبار 24”.
وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه لا بد من إثبات أن هناك مشاهير يتقاضون مبالغ بالفعل من بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فهذا الأمر لا بد أن يخضع للحوكمة، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه ليس خطأً أن تستعين الوزارات بهؤلاء المشاهير لإبراز خدمة معينة والترويج لها.
#فيديو#المديفر لـ #رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة: ليش في المكافآت توقفون عند 50 ألف؟! pic.twitter.com/6RogG2QTt1
— في الصورة (@Fealsora) March 23, 2020
#رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة:
المفروض أن تخضع عقود المؤثرين على مواقع التواصل مع الجهات الحكومية للحوكمة..@asufyane pic.twitter.com/K1pf4unWUU
— في الصورة (@Fealsora) March 23, 2020