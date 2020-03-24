نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. لماذا لا تتجاوز مكافأة المبلغين عن الفساد 50 ألف ريال؟.. رئيس “مكافحة الفساد” يجيب
24/03/2020   7:10 ص

بالفيديو.. لماذا لا تتجاوز مكافأة المبلغين عن الفساد 50 ألف ريال؟.. رئيس “مكافحة الفساد” يجيب

+ = -
1288

أوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، السبب وراء عدم تجاوز مكافآت الهيئة للمبلغين عن الفساد مبلغ 50 ألف ريال، وليس أكثر من ذلك حتى في حال الإبلاغ عن الفساد بمبالغ كبيرة.

وقال الكهموس إن نظام الهيئة ينص على أن المكافأة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال، وفي حال كان المُبَلغ يرى أنه يستحق مبلغاً أكثر من ذلك فلابد أن يصدر حكم من المحكمة بذلك، لأن الهيئة لا تستطيع أن تدفع أكثر من المبلغ المحدد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض المبلغين يرفضون الإعلان عن أسمائهم؛ خوفاً على أنفسهم ومعهم الحق في ذلك، وبالتالي فالمحكمة لا تستطيع أن تعطيهم المبلغ الكبير الذي يستحقونه نظير إبلاغهم عن الفساد.

وتعليقاً على مطالبات عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني بمراجعة عقود مشاهير التواصل الاجتماعي مع الهيئات الحكومية، ورأيه بأنها أموال مُهدرة وفيها تضليل يراد منها تحسين الصورة والدفاع عن القصور، طالب الكهموس بالتثبت من ذلك أولاً. وفق “أخبار 24”.

وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه لا بد من إثبات أن هناك مشاهير يتقاضون مبالغ بالفعل من بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فهذا الأمر لا بد أن يخضع للحوكمة، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه ليس خطأً أن تستعين الوزارات بهؤلاء المشاهير لإبراز خدمة معينة والترويج لها.

بالفيديو.. لماذا لا تتجاوز مكافأة المبلغين عن الفساد 50 ألف ريال؟.. رئيس “مكافحة الفساد” يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094078.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.