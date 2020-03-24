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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بمركز الملك فهد للبحوث الطبية: وصلنا لنموذج أوّلي للقاح معالج لـ “كورونا”
24/03/2020   7:10 ص

بالفيديو.. مسؤول بمركز الملك فهد للبحوث الطبية: وصلنا لنموذج أوّلي للقاح معالج لـ “كورونا”

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قال رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية في جدة الدكتور أنور هاشم، إن المركز تمكّن من الوصول إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس كورونا الجديد وبدأ العمل عليه منذ أسبوع.

وأوضح هاشم في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم تمكنوا من تجهيز كمية كافية من النموذج الأولي للقاح من أجل التجارب الحيوانية، وبدأوا في هذه التجارب التي من الممكن أن تستغرق نحو شهرين للتأكد من فعالية هذا اللقاح. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه من المفترض بعد نجاح التجارب الحيوانية البدء في تصنيع اللقاح لكن لا يوجد في المملكة مصانع لإنتاج مثل هذا اللقاحات، مشيراً إلى وجود تواصل دائم مع المراكز البحثية الأخرى في المملكة، للوصول إلى لقاح معالج لهذا الفيروس.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول بمركز الملك فهد للبحوث الطبية: وصلنا لنموذج أوّلي للقاح معالج لـ “كورونا”

أخبار محلية
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