شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام بعد تطبيق قرار منع التجول

بدا المسجد الحرام بمكة المكرمة خالياً تماماً من المصلين، كما باتت الحركة معدومة في المنطقة المركزية للحرم المكي، بعد بدء تطبيق قرار منع التجول الذي صدر به أمر ملكي يوم أمس (الإثنين).
ونقلت قناة “الإخبارية” لقطات للحرم المكي، فيما بيّن المراسل أن الطريق إلى الحرم شهد تواجداً أمنياً مكثفاً لمتابعة تطبيق قرار منع التجول وكان هناك تفاعل إيجابي من أهالي العاصمة المقدسة.
وأوضح المراسل أن المنشآت الفندقية في المنطقة المركزية خالية من النزلاء، والمنطقة لا يوجد بها حركة ولا وجود سوى لرجال الأمن ومنسوبي رئاسة شؤون الحرمين، وبعض منسوبي القطاعات الإعلامية.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #مكة_المكرمة: تواجد أمني كثيف لتطبيق قرار #منع_التجول.. وتفاعل إيجابي من الأهالي مع القرار pic.twitter.com/q1C1fk0cmg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2020
وفق “أخبار 24”.