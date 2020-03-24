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أخبار محلية > شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام بعد تطبيق قرار منع التجول
24/03/2020   7:08 ص

شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام بعد تطبيق قرار منع التجول

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بدا المسجد الحرام بمكة المكرمة خالياً تماماً من المصلين، كما باتت الحركة معدومة في المنطقة المركزية للحرم المكي، بعد بدء تطبيق قرار منع التجول الذي صدر به أمر ملكي يوم أمس (الإثنين).

ونقلت قناة “الإخبارية” لقطات للحرم المكي، فيما بيّن المراسل أن الطريق إلى الحرم شهد تواجداً أمنياً مكثفاً لمتابعة تطبيق قرار منع التجول وكان هناك تفاعل إيجابي من أهالي العاصمة المقدسة.

وأوضح المراسل أن المنشآت الفندقية في المنطقة المركزية خالية من النزلاء، والمنطقة لا يوجد بها حركة ولا وجود سوى لرجال الأمن ومنسوبي رئاسة شؤون الحرمين، وبعض منسوبي القطاعات الإعلامية.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كيف بدا المسجد الحرام بعد تطبيق قرار منع التجول

أخبار محلية
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