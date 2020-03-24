نقل طبيب سعودي يعمل في مستشفى “كولمار” في فرنسا، الأوضاع الجارية هناك في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد، والذي انتشر بشكل مكثف في فرنسا التي أصبحت من الدول الموبوءة به.
وقال الطبيب المتخصص في جراحة المخ والأعصاب، هاني الجهني في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن الوضع غير مطمئن في جميع الدول الأوروبية حسب ما يقوله مسؤولو تلك الدول، ودائماً ما يقولون إن الأوضاع ذاهبة إلى الأسوأ وليس إلى الأحسن.
وعن سبب فشل المنظومة الصحية بفرنسا في مواجهة الفيروس رغم تطورها، أوضح الجهني أن الجميع هنا لم يكن يتوقع أن تسير المشكلة إلى هذا المنحنى، وأنهم وصلوا لمرحلة من التقدم الطبي جعلتهم يظنون أنهم قادرون على مواجهة أي جائحة.
وأشار إلى أن قرار المملكة بمنع الصلاة في المساجد وتقليل عدد المصلين في الحرمين الشريفين والخطوات التي اتخذتها البلاد، دليل على توفيق كبير من الله ووعي من ولاة الأمر في المملكة.
ولفت إلى أنه من سكان المدينة المنورة ولم يكن يتخيل أن يأتي يوم ويرى المسجد النبوي فارغاً من المصلين، مضيفاً أن الخطوات مؤلمة لكل مسلم لكن لولاها لذهبت أرواح كثيرة.
فيديو | طبيب سعودي في #فرنسا يروي ما شاهده من تأثير لـ #فيروس_كورونا على القطاع الصحي هناك #الإخبارية pic.twitter.com/yH8nzwsH8K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2020
وفق “أخبار 24”.