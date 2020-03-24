قام رجال الأمن في مختلف مناطق المملكة بتسجيل مخالفات للمركبات التي خرجت بعد تطبيق قرار منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الأمن أثناء استيقافهم عشرات المركبات التي خالفت قرار منع التجول بعد الساعة السابعة مساءً داخل شارع بالمدينة المنورة، وتسجيل مخالفات بحقّها.
وكانت وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق أن مَن يخالف أمر منع التجول سيُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المُخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
وفق “أخبار 24”.