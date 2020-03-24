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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “مكافحة الفساد”: نعمل على استرداد أموال هربت للخارج.. ولا حصانة لأحد حتى الأمراء
24/03/2020   7:06 ص

بالفيديو.. رئيس “مكافحة الفساد”: نعمل على استرداد أموال هربت للخارج.. ولا حصانة لأحد حتى الأمراء

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قال رئيس هيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس، إنه يجري العمل حالياً على استرداد أموال هربت للخارج، مؤكداً أنه لا حصانة لأحد حتى للأمراء.

وأوضح الكهموس في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأموال التي أخرجت من المملكة في قضايا فساد وجارٍ العمل على استردادها كبيرة، مبيناً أنه لا يستطيع تحديد أرقام لكنه يتوقع أنها مليارية.

وأضاف أنه لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب في قضايا الفساد، حتى الأمراء لا يملكون ذلك، والتوجيه الملكي واضح في هذا الشأن.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس “مكافحة الفساد”: نعمل على استرداد أموال هربت للخارج.. ولا حصانة لأحد حتى الأمراء

أخبار محلية
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