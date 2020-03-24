بالفيديو.. رئيس “مكافحة الفساد”: نعمل على استرداد أموال هربت للخارج.. ولا حصانة لأحد حتى الأمراء

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس، إنه يجري العمل حالياً على استرداد أموال هربت للخارج، مؤكداً أنه لا حصانة لأحد حتى للأمراء.
وأوضح الكهموس في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأموال التي أخرجت من المملكة في قضايا فساد وجارٍ العمل على استردادها كبيرة، مبيناً أنه لا يستطيع تحديد أرقام لكنه يتوقع أنها مليارية.
وأضاف أنه لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب في قضايا الفساد، حتى الأمراء لا يملكون ذلك، والتوجيه الملكي واضح في هذا الشأن.
أ. #مازن_الكهموس #رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة:
سنعمل جاهدين في استرداد أموال سعودية أُخرجت من المملكة في قضايا فساد، ولا أستطيع أن أحدد أرقام، لكن القضايا مليارية.. pic.twitter.com/LWNkNMy4aq
— في الصورة (@Fealsora) March 23, 2020
#فيديو#رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة: لا حصانة للأمراء.. ما في أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، والتوجيه الملكي واضح في ذلك.. pic.twitter.com/KQHeIRFLnk
— في الصورة (@Fealsora) March 23, 2020
وفق “أخبار 24”.