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أخبار محلية > “الصحة” تحذر من الانسياق وراء من يروّجون للخلطات وخزعبلات رؤيا المنام لعلاج “كورونا”
24/03/2020   7:04 ص

“الصحة” تحذر من الانسياق وراء من يروّجون للخلطات وخزعبلات رؤيا المنام لعلاج “كورونا”

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حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، من الانسياق وراء من يروجون للخلطات أو “الخزعبلات” في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال العبدالعالي، خلال حديثه اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي حول مستجدات “كورونا”، إنه في حال صدرت إعلانات من منظمة أو جهة رسمية فإن هذا أمر مبشر، لكن حين يأتي هذا الأمر من أشخاص ليس لهم علاقة بالشأن الطبي فهذا مرفوض.

وأضاف أن بعض هؤلاء يزعمون أن لديهم خلطة معينة أو مجموعة أمور أشبه ما يكون بـ”الخزعبلات”، ويربطونها في بعض الأحيان برؤيا في المنام، ويروّجون لها بزعم أنهم جرّبوها على بعض الأشخاص. وفق “أخبار 24”.

وتساءل: “من الذي منح هؤلاء الحق للتجربة على الأشخاص، وهل الإنسان أصبح كائنا للتجربة، تجارب الأدوية لها أخلاقيات وتخضع لأمور معقدة”، داعياً الجميع لنبذ ورفض من يروجون لمثل هذه الخرافات والأكاذيب.

“الصحة” تحذر من الانسياق وراء من يروّجون للخلطات وخزعبلات رؤيا المنام لعلاج “كورونا”

أخبار محلية
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