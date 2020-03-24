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أخبار الخرج > بالصور.. الرقابة الصحية بــ #بلدية_الخرج تغلق أحد المخابز لسوء النظافة
24/03/2020   7:01 ص

بالصور.. الرقابة الصحية بــ #بلدية_الخرج تغلق أحد المخابز لسوء النظافة

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قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الرقابة الصحية ضمن جولاتها التفتيشية عصر اليوم الإثنين على مخابز المحافظة بضبط عدة مخالفات للإشتراطات البلدية في تدني مستوى النظافة ، حيث تم إغلاق احد المخابر بعد وجود أعمال ترميم داخل المعمل في ظل سير عمل المعمل ، كما لوحظ سوء نظافة المعدات المشغلة في بعض المخابز ، بالإضافة لعدم إرتداء الكمامات و القفازات للعاملين .
هذا وتم خلال الجولات مصادرة مواد مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ، و ايضا التأكد من صلاحية رخص مزاولة العمل و الشهادات الصحية أيضا . وتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخابز المخالفة بالحد الأعلى وكذلك لعدم تطبيق الإحترازات الصحية لمكافحة فايروس الكورونا .
و تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي من المخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

 

بالصور.. الرقابة الصحية بــ #بلدية_الخرج تغلق أحد المخابز لسوء النظافة

أخبار الخرج
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