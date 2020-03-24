بالصور.. الرقابة الصحية بــ #بلدية_الخرج تغلق أحد المخابز لسوء النظافة

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الرقابة الصحية ضمن جولاتها التفتيشية عصر اليوم الإثنين على مخابز المحافظة بضبط عدة مخالفات للإشتراطات البلدية في تدني مستوى النظافة ، حيث تم إغلاق احد المخابر بعد وجود أعمال ترميم داخل المعمل في ظل سير عمل المعمل ، كما لوحظ سوء نظافة المعدات المشغلة في بعض المخابز ، بالإضافة لعدم إرتداء الكمامات و القفازات للعاملين .
هذا وتم خلال الجولات مصادرة مواد مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ، و ايضا التأكد من صلاحية رخص مزاولة العمل و الشهادات الصحية أيضا . وتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخابز المخالفة بالحد الأعلى وكذلك لعدم تطبيق الإحترازات الصحية لمكافحة فايروس الكورونا .
و تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي من المخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .