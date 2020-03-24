رئيس “مكافحة الفساد”: الفساد في المملكة غالباً يتركز في الوزارات ذات الميزانية العالية

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، إن الفساد في المملكة يتركز غالباً في الوزارات ذات الميزانية العالية.
وأوضح الكهموس، رداً على سؤال عن أكبر منبع للفساد في المملكة خلال لقائه مساء اليوم الأحد في برنامج “في الصورة”، أن الوزارات حينما يكون المخصص في ميزانيتها مرتفعاً، ففي الغالب يكون هناك ثغرات للفساد، لافتاً إلى أنه لا يحدد وزارة بعينها، لكن هذا الذي لمسه بحكم عمله.
وأضاف أن السبب في ذلك هو أنه كلما زادت ميزانية الوزارة زادت مشاريعها وبالتالي يزيد الفساد.
وأبان أن المشاريع الحكومية هي أكبر منبع للفساد، بحكم أن الدولة تصرف فيها مبالغ عالية، مضيفاً أن هناك موظفين حكوميين يستغلون الوضع هذا ويأخذون الأموال بغير وجه حق، أي اكتساب غير شرعي للأموال. وفق “أخبار 24”.
#فيديو#المديفر يسأل أ. #مازن_الكهموس #رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة: أين يقع أكبر منبع للفساد في هذا البلد؟ والكهموس يجيب: غالبا في الوزارات ذات الميزانية العالية.. pic.twitter.com/ysvW2zBmJ0
— في الصورة (@Fealsora) ٢٣ مارس ٢٠٢٠