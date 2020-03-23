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أخبار محلية > “السديس” يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام
23/03/2020   5:47 م

“السديس” يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

وأوضحت الرئاسة أن الإغلاق استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد – 19) التي تتخذها، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

“السديس” يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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