واصل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم (الإثنين)، الحديث عن الوضع الحالي للمملكة، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأكّد العبدالعالي في معرض حديثه عن مستجدات الوضع، أن الوزارة والجهات المعنية لا تستبعد مرور هذه المرحلة دون تضحيات، قائلاً: “وأهمها أن ترى والديك أمامك ولا تستطيع تقبيلهما، حفاظاً على سلامتهما”.
وأضاف: “في هذه الظروف، أسمع قصصا كثيرة من الإخوة والأخوات عن رغبتهم في زيارة الوالدين، فإن كان لا بد من الزيارة فيجب الابتعاد عن الوالدين ببضعة أمتار للحد من إصابتهما بالعدوى، لأنهما الأكثر تأثراً”.
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الصحة د. محمد العبدالعالي: لا نعتقد أن هذه المرحلة ستمر دون تضحيات وأهمها أن ترى والديك أمامك ولا تستطيع تقبيلهم وذلك لسلامتهم.#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/eGM2UtItyL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٣ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.