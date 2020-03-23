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أخبار محلية > متحدث “التجارة”: جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن مستمرة في العمل حتى في أوقات منع التجول
23/03/2020   5:45 م

متحدث “التجارة”: جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن مستمرة في العمل حتى في أوقات منع التجول

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قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن ستعمل باستمرارية كاملة، سواء في وقت السماح بالتجول أو وقت المنع الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الإثنين بالتشارك مع متحدثي وزارتي الداخلية والصحة للحديث حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن قطاع الأغذية والهايبر ماركت ومحال الدواجن واللحوم والخضار والمخابز والصيدليات والمنشآت الصحية ومحطات الوقود وغيرها من الخدمات ستعمل حتى في أوقات منع التجول.

وأبان أنه يمكن الذهاب إليها طوال اليوم، لكن في وقت المنع يمكن الطلب منها عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية.

 

وفق “أخبار 24”.

متحدث “التجارة”: جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن مستمرة في العمل حتى في أوقات منع التجول

أخبار محلية
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