متحدث “الداخلية”: قد نستعين بالجهات العسكرية لفرض منع التجول الجزئي إذا دعت الحاجة لذلك

شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الاثنين)، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي تعقده وزارات الصحة والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد الشلهوب أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في تنفيذ منع التجول الجزئي وتطبيق المخالفات بداية من مساء اليوم.
ودعا متحدث الداخلية من لديهم أي أمور طارئة ويرغبون في الخروج في وقت حظر التجول بالاتصال على 999 في جميع مناطق المملكة، و911 في منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه متى ما دعت الحاجة للاستعانة بالجهات العسكرية سيتم التنسيق معها في هذا الأمر.
ودعا المقدم الشلهوب جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية لكسر هذا الوباء.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الداخلية: رجال الأمن متواجدون في كل مكان في فترة #منع_التجول لتطبيق الأمر، وفترة السماح لا تعني الخروج لغير الضرورة القصوى.#حظر_التجول_في_السعودية#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/3bzEsFZOpE
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٣ مارس ٢٠٢٠