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أخبار محلية > متحدث “الداخلية”: قد نستعين بالجهات العسكرية لفرض منع التجول الجزئي إذا دعت الحاجة لذلك
23/03/2020   5:44 م

متحدث “الداخلية”: قد نستعين بالجهات العسكرية لفرض منع التجول الجزئي إذا دعت الحاجة لذلك

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شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الاثنين)، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي تعقده وزارات الصحة والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد الشلهوب أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في تنفيذ منع التجول الجزئي وتطبيق المخالفات بداية من مساء اليوم.

ودعا متحدث الداخلية من لديهم أي أمور طارئة ويرغبون في الخروج في وقت حظر التجول بالاتصال على 999 في جميع مناطق المملكة، و911 في منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه متى ما دعت الحاجة للاستعانة بالجهات العسكرية سيتم التنسيق معها في هذا الأمر.

ودعا المقدم الشلهوب جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية لكسر هذا الوباء.

 

متحدث “الداخلية”: قد نستعين بالجهات العسكرية لفرض منع التجول الجزئي إذا دعت الحاجة لذلك

أخبار محلية
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