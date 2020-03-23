حذّر الأمن العام المواطنين من الخروج خلال الفترة المحددة لحظر التجوال، الذي أُعلن وفقاً للأمر الملكي، اعتباراً من اليوم الإثنين بداية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، ولمدة 21 يوماً.
وأكد الأمن العام أن رجال الأمن يباشرون تطبيق منع التجوال خلال الفترة الزمنية المذكورة وحتى التاريخ المذكور، داعياً المواطنين والمقيمين للبقاء في منازلهم أثناء الفترة المحددة لحظر التجوال، حاثاً المواطنين والمقيمين على عدم الخروج من المنازل حتى خلال الفترة التي لا يشملها حظر التجوال إلا للضرورة القصوى.
وأوضح الأمن العام أن الفئات المستثناة من منع التجوال أثناء فترة الحظر هي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.
وفق “أخبار 24”.