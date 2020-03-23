“الأرصاد”: درجات الحرارة وفق معدلاتها المعتادة.. وحدوث موجة برد هذه الأيام شائعة

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صحة المزاعم التي نشرها عددٌ من هواة الطقس، بأن المملكة ستشهد خلال الأيام القادمة موجة برد، مؤكدة أن توقعاتها تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون وفق معدلاتها السنوية المعتادة.
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا خلال ساعات النهار في معظم مناطق المملكة، محذرة من ترويج مثل هذه الشائعات المضللة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف الجميع.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى عدم تداول الشائعات التي ينشرها هواة الطقس، محذرة في الوقت نفسه وسائل الإعلام من نشر مثل هذه المزاعم التي لا تستند إلى أي حقائق علمية، مؤكدة أنها تواصل تزويد جميع الجهات وأفراد المجتمع بكافة المعلومات الأرصادية عبر قنواتها الرسمية. وفق “أخبار 24”.
وشددت الأرصاد على ضرورة متابعة الجميع لتقاريرها وإنذاراتها وتنبيهاتها بشأن حالة الطقس، والتي تنشرها عبر موقعها الرسمي وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يجري تحديثها على مدار اليوم.