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أخبار محلية > الزعاق: غرة شعبان الأربعاء المقبل والشمس عبرت خط الاستواء
23/03/2020   5:41 م

الزعاق: غرة شعبان الأربعاء المقبل والشمس عبرت خط الاستواء

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد ‏الزعاق، أن يولد هلال شهر شعبان في تمام الساعة 12:28 ‏من فجر يوم غد (الثلاثاء) 29 رجب 1441هـ، وعليه تكون عدة رجب ‏‏29 يومًا، طبقًا للحسابات الفلكية.‏

وأشار إلى أن الهلال سيمكث عشر دقائق ويقع جنوب مغيب ‏الشمس، وبالتالي سيكون يوم (الأربعاء) 25 مارس 2020 ‏غرة شهر شعبان.

وحول تحليله للظواهر الفلكية، أكد أن الشمس الآن قد عبرت خط ‏الاستواء، حيث إنها تعبر خط الاستواء مرتين في السنة اتجاه الشمال وهذا موسم الحميمين، واتجاه الجنوب (موسم ‏الصفري)، لافتًا إلى أننا الآن في موسم الحميمين، وأمارته ‏خروج جميع الزواحف.‏وفق “أخبار 24”.

الزعاق: غرة شعبان الأربعاء المقبل والشمس عبرت خط الاستواء

أخبار محلية
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