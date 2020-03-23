الزعاق: غرة شعبان الأربعاء المقبل والشمس عبرت خط الاستواء

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن يولد هلال شهر شعبان في تمام الساعة 12:28 من فجر يوم غد (الثلاثاء) 29 رجب 1441هـ، وعليه تكون عدة رجب 29 يومًا، طبقًا للحسابات الفلكية.
وأشار إلى أن الهلال سيمكث عشر دقائق ويقع جنوب مغيب الشمس، وبالتالي سيكون يوم (الأربعاء) 25 مارس 2020 غرة شهر شعبان.
وحول تحليله للظواهر الفلكية، أكد أن الشمس الآن قد عبرت خط الاستواء، حيث إنها تعبر خط الاستواء مرتين في السنة اتجاه الشمال وهذا موسم الحميمين، واتجاه الجنوب (موسم الصفري)، لافتًا إلى أننا الآن في موسم الحميمين، وأمارته خروج جميع الزواحف.وفق “أخبار 24”.