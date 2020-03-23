شاهد كيف يمكن أن تؤدي تجمعات الاستراحات لانتقال العدوى بشكل سريع

بثَّت وزارة الصحة مقطع فيديو توعويا، يدعو بأسلوب إبداعي للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، ومنها البقاء في المنزل وتجنب التجمعات، حتى وإن كان التجمع عبارة عن التقاء مجموعة صغيرة من الأصدقاء داخل استراحة.
ويتضمن المقطع مشهدا تمثيليا لمجموعة من الأصدقاء مجتمعين داخل استراحة، ويحضر أحد أصدقائهم للانضمام لهم، وقبل أن ينضم إليهم “يكح” في كفيه مباشرة دون استخدام منديل أو اتخاذ أي احترازات أخرى، ثم يمد يده الملوثة ليصافح الجميع فردا فردا، بل ويتبادل السلام بالأنف مع أحدهم.
ويلفت متحدث في المقطع إلى مخاطر مثل هذه التجربة، بداية من التجمع في استراحة، ثم الخطأ بعدم استخدام المنديل أو المرفق أثناء الكحة، ثم المصافحة، وغسل كؤوس القهوة في إناء واحد دون تغيير الماء، ما يسهم في زيادة احتمال انتقال العدوى للجميع، في حال كان أحد المجتمعين مصاباً بفيروس “كورونا” أو مرض سريع العدوى. حسب “أخبار 24”.
ويؤكد المشهد الذي حواه المقطع، أنه حتى اجتماع عدد قليل من الأصدقاء في استراحة لا يقل خطورة في تفشي انتشار فيروس “كورونا”، عن بقية التجمعات في المقاهي والمجمعات التجارية التي أُغلقت والفعاليات الجماهيرية التي أُلغيت، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار “كورونا”.
احذر من التواجد في كافة التجمعات، والإلتزام بالبقاء في المنزل.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/cD6HLlwmp1
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 22, 2020