وفاة ثاني لواء بالجيش المصري خلال 24 ساعة جراء إصابته بـ”كورونا”

نعت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الإثنين)، اللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داوود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال أعمال التصدي للوباء.
وكانت القوات المسلحة المصرية، قد قدمت تعازيها أمس (الأحد)، لذوي اللواء أركان حرب خالد شلتوت، والذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأصيب اللواء شلتوت بالفيروس خلال مشاركته في أعمال مكافحة انتشار الوباء في القاهرة، ضمن جهود القوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض. وفق “أخبار 24”.