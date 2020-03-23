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23/03/2020   5:40 م

وفاة ثاني لواء بالجيش المصري خلال 24 ساعة جراء إصابته بـ”كورونا”

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نعت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الإثنين)، اللواء أركان ‏حرب شفيع عبدالحليم داوود، مدير إدارة المشروعات الكبرى ‏بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته ‏بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال أعمال التصدي ‏للوباء‎.‎

وكانت القوات المسلحة المصرية، قد قدمت تعازيها‏ أمس (الأحد)، لذوي اللواء أركان حرب خالد شلتوت، والذي وافته المنية نتيجة ‏إصابته بفيروس كورونا المستجد‎.‎

وأصيب اللواء شلتوت بالفيروس خلال مشاركته في أعمال ‏مكافحة انتشار الوباء في القاهرة، ضمن جهود القوات المسلحة ‏في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض.‎ وفق “أخبار 24”.‎

وفاة ثاني لواء بالجيش المصري خلال 24 ساعة جراء إصابته بـ”كورونا”

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