بالصور.. تداعيات غير متوقعة للحجر الصحي العالمي.. حيوانات في الشوارع وشعوب في المنازل

مع انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي اتخذها العديد من البلدان حول العالم، يحاول الكثيرون الآن نسيان العالم الخارجي بمشاهدة الأعمال الدرامية أو القراءة أو قضاء الوقت على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ما يعطي تصورًا بأن الشوارع خالية تمامًا، إلا أن هذا ليس صحيحًا.
ففي اليابان ومع انخفاض أعداد السياح، شوهد الغزال المحلي يتجول وسط الشوارع، فالغزال الذي اعتاد الاهتمام من السياح والسكان المحليين، لم يجد بدًا من الخروج للبحث عن الطعام، مع انكفاء الناس على أنفسهم في المنازل.
وأظهر مقطع مصور آخر مجموعة من القرود الجائعة في مدينة لوبوري بتايلاند، وعبر تطبيق “تمبلر” عبر عدد من المستخدمين الإيطاليين عن رؤيتهم لخنازير برية تتجول في الشوارع.
ورغم الظروف الصعبة في إيطاليا، إلا أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن فرحتهم بمشاهدة الخنازير البرية وغيرها من الحيوانات كالأغنام والأحصنة.
وفق “أخبار 24”.