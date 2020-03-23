بدأت وكالة شؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع صحة المدينة المنورة، إجراء الفحوصات الطبية قبل الدخول للمسجد، لمنسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا.
يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفذها الوكالة؛ لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من هذا الوباء.
يذكر أن رئاسة الحرمين والجهات الأمنية والصحية قرّرت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي الحرمين.
وفق “أخبار 24”.