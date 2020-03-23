“المنيع”: لولي الأمر معاقبة مَن يتعمد نقل “كورونا” بالقتل تعزيرًا

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إنه يحق لولي الأمر معاقبة مَن يتعمد نقل العدوى وفيروس “كورونا” للغير ومخالطتهم؛ بالقتل تعزيراً.
وأكد المنيع حسب “عكاظ” أن الخروج من المنزل والتجمعات، رغم تحذيرات الجهات المختصة في الدولة؛ يعد جريمة وأذى وضرراً للمسلمين ومخالفة لأوامر ولي الأمر.
في السياق ذاته، قال القاضي السابق والمستشار القانوني، الدكتور صالح الشبرمي، إن المُخالف للتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية مُعرّض للمساءلة الجزائية، والعقوبة التعزيرية، ولو لم يترتب ضرر على مخالفته.
وأضاف أنه إذا ثبتت مخالفته بشكل متعمد بقصد جنائي لنشر هذا الوباء القاتل؛ فالسلطة التقديرية للقضاء الجزائي قد توقع عليه عقوبة القتل؛ لتوفر القصد وتعمد الفعل القاتل.
كان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، بداية من مساء اليوم (الإثنين) ولمدة 21 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة في إيجازها الصحفي أمس تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 511 إصابة.