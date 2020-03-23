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أخبار محلية > مواطن بظهران الجنوب يتبرع بكليته لوالدة زميله في العمل لإنهاء معاناتها مع المرض
23/03/2020   1:00 م

مواطن بظهران الجنوب يتبرع بكليته لوالدة زميله في العمل لإنهاء معاناتها مع المرض

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تبرع أحد أفراد شعبة السجن العام بظهران الجنوب، بإحدى كليتيه لوالدة زميله في العمل، وذلك لإنهاء معاناتها من الفشل الكلوي.

وأوضح العريف أحمد مبطي القحطاني، أنه قرر التبرع بكليته، بعد ملاحظته الحزن والألم على وجه زميله في العمل يحيى القحطاني؛ بسبب معاناة والدته مع غسل الكلى منذ نحو 8 أعوام، حيث خضع للعملية في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط وتكللت بالنجاح.

من جانبه، أعرب يحيى مداوي القحطاني، عن شكره وتقديره لزميله على هذا الموقف الإنساني، مبيناً أنه ضَرب أروع الأمثلة في الأخوة والوفاء بعد تبرعه بكليته لوالدته، متمنياً له دوام الصحة والعافية. وفق “أخبار 24”.

مواطن بظهران الجنوب يتبرع بكليته لوالدة زميله في العمل لإنهاء معاناتها مع المرض

أخبار محلية
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