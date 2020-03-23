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أخبار المناطق > نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد “صيرم”
23/03/2020   12:56 م

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد “صيرم”

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نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس (الأحد)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير المنطقة، لوالد وذوي الشهيد الجندي محمد بن هادي صيرم، من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في جازان.

وأعرب الأمير محمد عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما يقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن.

من جانبه، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان. وفق “أخبار 24”.

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد “صيرم”

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