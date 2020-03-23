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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “البنوك” يوضح لماذا لم تشمل مبادرة تأجيل الأقساط العاملين بالقطاعات الأخرى
23/03/2020   12:55 م

بالفيديو.. متحدث “البنوك” يوضح لماذا لم تشمل مبادرة تأجيل الأقساط العاملين بالقطاعات الأخرى

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أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، السبب في عدم شمول مبادرة تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر، العاملين في جميع القطاعات، واقتصارها فقط على العاملين في القطاع الصحي.

وقال حافظ خلال مداخلة مع برنامج “تم” على قناة “SBC”، إن العاملين بالقطاع الصحي هم الأكثر مواجهة لفيروس “كورونا”، والخطر عليهم أعلى بكثير من غيرهم، ومن ثم فإن المبادرة مهمة جداً وواجبة لهذا القطاع وليست من باب المنة.

وأضاف أن البنوك مؤسسات تجارية، وتهدف للربح، وهي مملوكة لمساهمين وحملة أسهم وجمعيات عمومية وغيرهم، وليس لمجالس الإدارات بها مُطلق الحرية في الموافقة على تأجيل قروض كافة القطاعات أو التبرع إلا في حدود المُعلن عنه.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “البنوك” يوضح لماذا لم تشمل مبادرة تأجيل الأقساط العاملين بالقطاعات الأخرى

أخبار محلية
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