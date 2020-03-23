النصر .. راحة كل 5 أيام

يضع البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، ومساعدوه جداول تمارين يومية للاعبين في منازلهم، عن طريق قروب “واتساب”، يحدد من خلالها احتياجات كل لاعب ليحافظ على مخزونه اللياقي، تماثل الطريقة التي يعتمدها في التدريبات الجماعية، وتمنح لهم راحة يوم واحد كل أربعة أو خمسة أيام من التدريبات المتواصلة.
وأبرز التدريبات، التي يؤديها اللاعبون في فترة التوقف الحالية، الجري على الدرج، الأسطح، وجهاز السير، إضافة إلى تمارين تقوية، عبر بعض الأجهزة المتاحة لكل لاعب، أو استبدالها بتمارين “سويدي” حال عدم توافرها عنده. يشار إلى، أن الثنائي عبدالله مادو، وعبدالله الخيبري يواصلان برامجهما التأهيلية مع الجهاز الطبي للنادي بالتعاون مع الجهازاللياقي المساعد لفيتوريا، لضمان تأهيلهما بالشكل المطلوب، ويتم وضعهما في مجموعة خاصة بالمصابين. وفق “أخبار 24”.