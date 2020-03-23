نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > النصر .. راحة كل 5 أيام
23/03/2020   12:53 م

النصر .. راحة كل 5 أيام

+ = -
586

يضع البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، ومساعدوه جداول تمارين يومية للاعبين في منازلهم، عن طريق قروب “واتساب”، يحدد من خلالها احتياجات كل لاعب ليحافظ على مخزونه اللياقي، تماثل الطريقة التي يعتمدها في التدريبات الجماعية، وتمنح لهم راحة يوم واحد كل أربعة أو خمسة أيام من التدريبات المتواصلة.

وأبرز التدريبات، التي يؤديها اللاعبون في فترة التوقف الحالية، الجري على الدرج، الأسطح، وجهاز السير، إضافة إلى تمارين تقوية، عبر بعض الأجهزة المتاحة لكل لاعب، أو استبدالها بتمارين “سويدي” حال عدم توافرها عنده. يشار إلى، أن الثنائي عبدالله مادو، وعبدالله الخيبري يواصلان برامجهما التأهيلية مع الجهاز الطبي للنادي بالتعاون مع الجهازاللياقي المساعد لفيتوريا، لضمان تأهيلهما بالشكل المطلوب، ويتم وضعهما في مجموعة خاصة بالمصابين. وفق “أخبار 24”.

النصر .. راحة كل 5 أيام

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093953.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.