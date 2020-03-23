شاهد.. ماجد عبدالله يتحدث عن أسباب عدم زواجه حتى الآن !

تحدث ماجد عبدالله لاعب النصر السابق عن أسباب عدم زواجه حتى الأن خاصة وأنه يبلغ من العمر 60 عامًا.
وخلال ظهور ماجد عبدالله بقناة أبوظبي الرياضية رفقة الإعلامية ندى الشيباني تحدث عن عدم زواجه حتى الأن بعد سؤال الإعلامية الإماراتية له عن أسباب عدم زواجه وكذلك ماهي مواصفات المرأة الذي يرغب في زواجها ماجد عبدالله قائلًا : الحب بالنسبة لي موجود عايش فيه من بدايتي وليس الحب العاطفي لا حب الناس وأهلك وأصحابك وناسك عايش فيه دائمًا.
وأكمل : أنا مسؤول عن أسرة أختي توفت وتركت لي 5 أبناء وأنا مسؤول عنهم ، أنا ليس ضد الزواج وأنا ليس مأجله ولكن لم يأتي النصيب لا يوجد لدي مواصفات معينة في المرأة والشكل لابد أن يكون مقبول وممكن يلفتك شيء ولكن ليس في جمالها ولكن لم أصادف أحد حتى الأن. وفق “المرصد”.
حلقة استثنائية كضيفها النجم #ماجد_عبدالله.. لأول مرة يتحدث عن لماذا لم يتزوج بعد وهل من مواصفات خاصة!
لمعرفة باقي الحوار ومشاهدة الحلقة كاملة في الرابط👇🏻 برنامج #هذا_انا ⭐️
https://t.co/13HQPO3gHq@M_Abdullah_9 @abudhabitv pic.twitter.com/Y0KwSJ8GC5
— ندى الشيباني (@Nalshaibani) March 22, 2020