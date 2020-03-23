حارس النصر: علينا اتباع إرشادات وزارة الصحة لمواجهة «كورونا»

شدد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأسترالي براد جونز على أهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الصادرة من قبل وزارة الصحة السعودية وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وقال: «علينا جميعاً أن نتبع كافة التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي تصدر من قبل كافة الجهات المعنية والرسمية في السعودية وفي مقدمتها وزارة الصحة والتي تقدم مشكورة جهودا كبيرة للتصدي لهذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله، أو أن أذكركم بأن تكونوا بصحة وعافية وأمان والأهم أن تعتنوا بأنفسكم وعائلاتكم وأصدقائكم، حاولوا البقاء بحسب المهلة المحددة في منازلكم وبعيداً عن الأماكن المزدحمة واستمروا في غسل الأيادي بالماء والصابون؛ وذلك ليبقى الجميع بصحة وعافية ونقضي قريباً على هذا الفيروس».
هذا وكان الحارس الأسترالي براد جونز ظهر في مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وبرفقته أبناؤه في سكنه الخاص بالرياض يقوم بتطبيق النظافة الشخصية من غسل اليدين وذلك لإيصال الرسالة للمجتمع الرياضي بأهمية غسل اليدين. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أشاد لاعب النصر حمد المنصور بالجهود الكبيرة التي تقدمها عدد من الجهات الحكومية والوزارات وفي مقدمتها وزارة الصحة، وذلك في سبيل رفع مستوى الوعي الثقافي لدى كافة المجتمع على خلفية فيروس كورونا وقال: «حقيقةً وزارة الصحة قدمت عملا كبيرا وجبّارا بخصوص هذا الفيروس – حمانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء – لذلك لا بد من التقيد بكافة التعليمات والنصائح والالتزام بها بل وتطبيقها على أرض الواقع حتى ننعم – بإذن الله – بالصحة والعافية، علينا أن نتدرب في المنزل، والأهم أن نتجنب التجمعات البشرية في أي مكان لأنها تزيد من سرعة انتشار هذا الفيروس».