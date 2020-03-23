الأهلي يبحث مشكلة «المتأخرات المالية»

تبحث إدارة النادي الأهلي عن حلول لمعالجة المتأخرات المالية الخاصة باللاعبين ووضع نظام مالي دقيق تسير عليه خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تأخر المستحقات المالية لجميع منسوبي النادي بما فيهم منسوبو الفريق الأول لكرة القدم وتسليمها لهم بشكل منتظم.
ووجدت إدارة النادي الأهلي بعد تسلمها إدارة دفة الأمور عدداً من المطالبات والمستحقات المالية المتأخرة المطالبة بسدادها لعدد من اللاعبين والتي ظهرت مطالباتهم بشكل علني في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية ومنها مستحقات ودفعات مقدمات عقود للاعبين من إدارات سابقة تسعى لمعالجتها إدارة النادي الحالية ووضع حلول لها مستغلة فترة توقف الأنشطة والمنافسات المحلية.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد وضعت عدداً من الأفكار والخطط الاستثمارية التي تنوي تطبيقها في زيادة مداخيل خزينة النادي المالية إلا أنها اصطدمت بتوقف العديد من الأنشطة التجارية بسبب قرارات مكافحة ومحاصرة تفشي فيروس كورونا خصوصاً أنه جاء تسلم إدارة النادي الأهلي الجديدة مهمة إدارة دفة الأمور بشكل رسمي مطلع شهر مارس (آذار) الجاري وفي خضم الموسم الرياضي الحالي مع توقف الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية احترازياً من قبل وزارة الرياضة السعودية والتي ساهمت في تأخير تطبيق عدد من الخطوات التي كانت تعمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة. وفق “الشرق الأوسط”.
من جهة أخرى، تستغل إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة توقف الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية والآسيوية خلال هذه الفترة احترازياً بسبب مكافحة ومحاصرة فيروس كورونا بإجراء عدد من خطط الصيانة لمنشآت ومرافق النادي بجانب عمليات النظافة والتعقيم بالإضافة لإجراء صيانة سريعة لأرضية ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي وتجهيزه للمرحلة المقبلة في ظل وجود ملاحظات عدة على أرضية الملعب بعدم جودتها من قبل مسيري النادي منذ انطلاقة الموسم.
وكان مسؤولو النادي الأهلي يرغبون في إجراء صيانة لأرضية ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل نتيجة الشكوك في مساهمة سوء أرضية الملعب في تعرض عدد من اللاعبين للإصابة خلال الفترة الماضية، وبالتالي خسارتهم لفترات طويلة من منافسات الموسم إلا أن مواصلة النشاط الرياضي واستمرار المنافسات أجل الخطوة إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.