مدافع النصر السعودي يوجه رسالة للجماهير

وجه البرازيلي مايكون، مدافع النصر السعودي، رسالة توعية لأفراد المجتمع، اليوم الأحد، بخصوص طرق الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال مايكون، عبر فيديو توعوي بشأن وباء كورونا، بثه الحساب الرسمي لنادي النصر على “تويتر”: “مرحبا بكم جميعا.. أود أن أشارككم رسالة مهمة للغاية، لنساعد العالم في محاربة فيروس كورونا”. وفق “كووورة”.
وتابع: “أرجوكم، حاولوا تفادي لمس وجوهكم وأغسلوا أيديكم بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية”.
وأضاف: “لابد أن نتخذ جميعا إجراءات احترازية، للحفاظ على الجميع آمنين في هذا الوقت… وشكرا لكم”.
نجم #العالمي مايكون يتحـدث 🎙:
يجب أن نتخذ جميعاً إجراءات احترازية للحفاظ على الجميع آمنين في هذا الوقت 🙏 #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/6KBdZG4DRL
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 22, 2020