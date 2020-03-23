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اخبار رياضية > راتب شهر ينقذ الاتحاد
23/03/2020   12:49 م

راتب شهر ينقذ الاتحاد

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أنهت إدارة نادي الاتحاد مخاوفها من أي شكاوى جديدة بسبب تأخر تسليم رواتب محترفي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب رواتبهم، وذلك بتسليمهم راتب شهر قبل إتمام الشهر الثاني ودخول الشهر الثالث دون رواتب.

وكشفت مصادر خاصة، عن أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي نجحت في تأمين رواتب اللاعبين المحترفين لتلافي الشكاوى، وسعيًا منها للحفاظ على موقفها المالي، وعدم تكرار الوقوع في خطأ إداري يكلفها خسارة لاعب ومبالغ أخرى، كما حدث في قضية الأرجنتيني فيتشو، لاعب الفريق السابق، الذي فسخ عقده بعد تأخر تسليمه راتبي شهرين ودخوله في الشهر الثالث. وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت لـ”الرياضية” المصادر نفسها، عدم وجود أي رواتب متأخرة للبرازيلي كاريلي مدرب الفريق وأعضاء الجهاز الفني المساعد له، في ظل محاولة من إدارة النادي لتجنب الدخول في ديون جديدة، ومواصلة سيرها في الترتيبات الخاصة بنظام الحوكمة.

راتب شهر ينقذ الاتحاد

اخبار رياضية
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