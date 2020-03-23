بالفيديو.. جولة داخل فندق مخصص للحجر الصحي ولقاء مع أحد المعزولين

رصد تقرير مصور طبيعة الحياة داخل أحد الفنادق، الذي تم تحويله لحجر صحي لاستقبال القادمين من خارج المملكة، وكيفية فحصهم، والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.
ويتلقى النزلاء في الفندق، الكائن بمدينة الرياض، رعاية صحية متكاملة منذ دخولهم والكشف عن حالتهم حتى تنتهي المهلة المحددة للحجر بالنسبة لهم، كما أنه مجهز وفقاً لقناة “الإخبارية” بإمكانيات عالية للاهتمام بصحة النزلاء، ومزود بعيادة طبية للكشف على النزلاء وأخذ العينات منهم أولاً بأول.
وقال المواطن عبدالرحمن الرحيلي، المعزول في الفندق، إنه قدِم من مدينة دبي قبل 8 أيام، ومنذ وصوله لاحظ الاهتمام الكبير من وزارة الصحة، التي شرحت له الإجراءات المتبعة في مثل حالته، وكان يتم فحص درجة حرارته بشكل يومي، مبيناً أنه كان لديه فكرة سلبية عن الحجر الصحي، لكن تعامل منسوبي الوزارة غيروا فكرته. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن رئيس مركز القيادة والتحكم في منطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، صرح في وقت سابق أنه يتم استقبال العائدين من خارج المملكة في محاجر صحية، داخل 13 فندقًا بالرياض، فئة 7، و5 نجوم.
فيديو | #الإخبارية تتجول في أحد المحاجر الصحية وتجري لقاء مع أحد المعزولين pic.twitter.com/H0ff4xJhIV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2020