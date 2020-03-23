نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. جولة داخل فندق مخصص للحجر الصحي ولقاء مع أحد المعزولين
23/03/2020   8:29 ص

بالفيديو.. جولة داخل فندق مخصص للحجر الصحي ولقاء مع أحد المعزولين

+ = -
508

رصد تقرير مصور طبيعة الحياة داخل أحد الفنادق، الذي تم تحويله لحجر صحي لاستقبال القادمين من خارج المملكة، وكيفية فحصهم، والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

ويتلقى النزلاء في الفندق، الكائن بمدينة الرياض، رعاية صحية متكاملة منذ دخولهم والكشف عن حالتهم حتى تنتهي المهلة المحددة للحجر بالنسبة لهم، كما أنه مجهز وفقاً لقناة “الإخبارية” بإمكانيات عالية للاهتمام بصحة النزلاء، ومزود بعيادة طبية للكشف على النزلاء وأخذ العينات منهم أولاً بأول.

وقال المواطن عبدالرحمن الرحيلي، المعزول في الفندق، إنه قدِم من مدينة دبي قبل 8 أيام، ومنذ وصوله لاحظ الاهتمام الكبير من وزارة الصحة، التي شرحت له الإجراءات المتبعة في مثل حالته، وكان يتم فحص درجة حرارته بشكل يومي، مبيناً أنه كان لديه فكرة سلبية عن الحجر الصحي، لكن تعامل منسوبي الوزارة غيروا فكرته. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن رئيس مركز القيادة والتحكم في منطقة الرياض، الدكتور محمد ‏التويجري، صرح في وقت سابق أنه يتم استقبال العائدين من خارج المملكة في محاجر صحية، ‏داخل 13 فندقًا بالرياض، فئة 7، و5 نجوم.‏

 

بالفيديو.. جولة داخل فندق مخصص للحجر الصحي ولقاء مع أحد المعزولين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093931.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.