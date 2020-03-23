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أخبار محلية > شاهد.. دوريات “الأمر بالمعروف” تدعو الناس للبقاء بمنازلهم ضمن مبادرة “وليسعك بيتك”
23/03/2020   8:27 ص

شاهد.. دوريات “الأمر بالمعروف” تدعو الناس للبقاء بمنازلهم ضمن مبادرة “وليسعك بيتك”

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دعت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المواطنين والمقيمين للبقاء في منازلهم، وذلك ضمن حملة وليسعك بيتك التي أطلقتها، في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، الدوريات التابعة لها وهي تجوب الشوارع، وتدعو الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها حرصاً على سلامتهم.

يذكر أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الدكتور عبدالرحمن السند، قد أكد أن هذه الحملة تأتي إسهاماً منهم للحد من انتشار هذا الوباء، وبيان الواجب الشرعي في ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية للحفاظ على النفس. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. دوريات “الأمر بالمعروف” تدعو الناس للبقاء بمنازلهم ضمن مبادرة “وليسعك بيتك”

أخبار محلية
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