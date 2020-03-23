“الجوازات”: آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي ستوضح في بيان لاحقاً

أكدت الإدارة العامة للجوازات، أنه سيصدر بيان رسمي في وقتٍ لاحق لإيضاح آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي الذي صدرت قرارات بشأنه مؤخراً.
وأوضحت الجوازات خلال ردها على بعض الاستفسارات عبر حسابها على “تويتر”، أن آلية تنفيذ القرارات ومعالجة الحالات المذكورة في البيان ستكون عبر الخدمات الإلكترونية.
يذكر أن المملكة أقرت عدداً من الإجراءات لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تضرراً من تبعات فيروس كورونا، من بينها الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم من يوم 20 مارس وحتى 30 من يونيو المقبل، من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل. وفق “أخبار 24”.