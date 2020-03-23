التحقيق في مخالفات احتكارية عبر استغلال أزمة “كورونا” لرفع الأسعار

فتحت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، تحقيقاً مشتركاً في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة “كورونا”.
وتضمنت تلك المخالفات ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، وكذلك مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وتهدف تلك التحركات إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.حسب “أخبار 24”.
فيما دعت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة.