“النقد” تعلن إعفاء العملاء من تكاليف “كفالة”.. وتقدم دعماً لبرنامج “تمويل الإقراض” لمدة عام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن إيداع 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل مقابل إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان التمويل “كفالة”.
وأوضحت المؤسسة أن فترة إعفاء العملاء ستبدأ 14 مارس الجاري وحتى 31 ديسمبر 2020، منوهة إلى أنه سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم الإصدار والتجديد والتمديد وإعادة الجدولة للكفالات الصادرة عن برنامج “كفالة”.
ودعت جهات التمويل بتقديم إشعار إعفاء رسمي للمنشأة المستفيدة من ضمان برنامج كفالة، متضمناً إعفاء المنشأة من الرسوم المستحقة لبرنامج كفالة.
كما أعلنت المؤسسة عن تقديم تمويل ميسر للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.3 مليار ريال يستمر لمدة عام بدءاً من 14 مارس الجاري قابل للتمديد عاماً إضافياً، مبينة أن الهدف منه هو دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه سيتم توفير تسهيلات إئتمانية بأسعار مدعومة من مؤسسة النقد لحساب جهات التمويل لتمكينها من منح قروض مدعومة للجهات المستفيدة.