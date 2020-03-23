ألقت الجهات الأمنية بالطائف القبض على وافد عربي ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يبصق على عملات نقدية.

وظهر المقيم في المقطع وهو يزيل كمامة طبية عن وجهه، قبل أن يخرج كيساً به كمية من العملات المعدنية وقام بالبصق عليها.

الطائف: القبض على شخص ظهر في فيديو يبصق في كيس عملات "معدنية"

الطائف: القبض على شخص ظهر في فيديو يبصق في كيس عملات "معدنية"

وفق “أخبار 24”.