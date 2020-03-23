الطائف: القبض على شخص ظهر في فيديو يبصق في كيس عملات "معدنية"

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ألقت الجهات الأمنية بالطائف القبض على وافد عربي ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يبصق على عملات نقدية.
وظهر المقيم في المقطع وهو يزيل كمامة طبية عن وجهه، قبل أن يخرج كيساً به كمية من العملات المعدنية وقام بالبصق عليها.
وفق “أخبار 24”.
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