اعتذر المواطن الذي أساء لجهود الممرضين ورجال الأمن في تعاملهم مع أزمة “كورونا” عما بدر منه، ملتمساً تقبل عذره.
وقال الشاب، في معرض اعتذاره عبر مقطع فيديو: “أنتم تاج على رؤوسنا، ونعلم بعد الله فضلكم علينا، وأعتذر عن المقطع السابق”.
وأضاف أنه يُجل ويقدر جهود الممرضين السعوديين ورجال الأمن في مختلف أماكن عملهم، مؤكداً استعداده للتطوع للعمل معهم بدوام كامل بدون مقابل.
وكانت شرطة الرياض ألقت القبض على المواطن (في العقد الثالث) بعد مقطع فيديو متداول تضمن إساءةً وانتقاصاً للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن، وجرى إيقافه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وفق “أخبار 24”.