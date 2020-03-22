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أخبار محلية > “الصحة” توضح في فيديو توعوي كيفية انتقال “كورونا” عبر المخالطة الاجتماعية
22/03/2020   11:08 م

“الصحة” توضح في فيديو توعوي كيفية انتقال “كورونا” عبر المخالطة الاجتماعية

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نشرت وزارة الصحة فيديو توعويا عن حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن طريق المخالطة الاجتماعية، والتي كان لها نصيب كبير في حالات الإصابة بالفايروس في المملكة مؤخرا.

وروى في الفيديو المواطن “عبدالعزيز” الذي يخضع للحجر الصحي، كيف انتقلت له العدوى من شخص مخالط له قدم للسلام عليه، وهو مصاب بفايروس كورونا ولكنه لا يعلم، وبعد يومين تواصل معه مختصون من وزارة الصحة، وطلبوا حضوره.

وأضاف المواطن أنه ذهب إليهم فأجروا له التحاليل المخبرية اللازمة، حيث تبين أنه مصاب بالفايروس وأن العدوى انتقلت إليه عبر الصديق الذي اختلط به، وجالسه، وهو يعالَج حاليا في الحجر الصحي، معبرا عن شكره للفريق المعالج.

حسب “أخبار 24”.

“الصحة” توضح في فيديو توعوي كيفية انتقال “كورونا” عبر المخالطة الاجتماعية

أخبار محلية
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