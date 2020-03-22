الخنيزي: نسيم حبتور يعيش وضعاً جيداً لدى أسرة ثرية ويحمل هوية وطنية

كشف علي الخنيزي، والد الشاب موسى العائد لأسرته بعد 20 عاماً من الاختطاف، أنه تلقى مكالمة هاتفية تضمنت تفاصيل حول الشاب المختطف نسيم حبتور.
وأوضح الخنيزي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، أن المعلومات التي وردته من أقارب وجيران وأصدقاء من يؤوون نسيم تفيد بأن نسيم مُتعلم على عكس أقرانه المختطفين، ويعيش وضعاً جيداً لدى أسرة ثرية بالمنطقة الشرقية، ولديه هوية وطنية.
وأضاف أنه بحسب المعلومات بات الآن يعرف مكان نسيم والحي الذي تسكن فيه العائلة، بل ويعرف المنزل بالتحديد، ووصلته تفاصيل عن حياته منذ بداية الخطف، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الإفصاح الآن، ويعمل على التأكد بشكل أكبر ليبلغ بعدها الجهات الأمنية. حسب “أخبار 24”.
وكان والد الخنيزي أعلن مكافأة مليون ريال لمن يساهم أو يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى المخطوف نسيم الحبتور، كما كان محامي نسيم حبتور أعلن عن منح مهلة للحاضنة 7 أيام لإعادته لأسرته أو اللجوء للقضاء.
والد #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا:
تلقينا مكالمة حول #نسيم_حبتور وأكدوا لنا أنه يعيش وضع أفضل مقارنة بمن كان معه من المختطفين#خليجية pic.twitter.com/eDJtOUzoq8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 22, 2020