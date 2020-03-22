جامعة الحدود الشمالية تلغي جميع الاختبارات الفصلية والنهائية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم (الأحد)، إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقاً في التقويم الأكاديمي للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.
وأوضحت أنها ستستبدل بالاختبارات التقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.
كما قررت الجامعة تغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى “ناجح” أو “راسب” بدون درجات؛ بحيث لا تدخل في المعدلات التراكمية.
وأتاحت الجامعة للطلاب الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب ضمن المدة النظامية، كما أتاحت الانسحاب من مقرر أو أكثر دون أي قيود. وفق “أخبار 24”.