"سكني" يتيح حجز وإصدار عرض الأسعار للوحدات السكنية إلكترونياً.. وهذه هي الخطوات

أتاح برنامج “سكني” لمستفيديه إمكانية حجز وإصدار عرض الأسعار للوحدات السكنية تحت الإنشاء إلكترونيًّا، عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق “سكني”، لتمكين المستفيدين من اختيار السكن المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم على مدار الساعة.
ويقوم المستفيد من برامج وزارة الإسكان والصندوق العقاري عبر تطبيق سكني بالدخول على خانة اختيار المنتجات السكنية، ثم تحديد نوع الخيار “وحدات تحت الإنشاء”، واختيار المشروع المراد معرفة أسعار وحداته السكنية، ثم حجز الوحدة السكنية وطباعة نموذج عرض السعر دون أي تدخل بشري.
ومن بين أبرز خدمات المنصّة خدمة الاستحقاق الفوري، التي تُمكّن تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق فورا، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها، والحجز الفوري والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب.
وتوفّر المنصّة الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والتي تصل إلى 70 مشروعًا توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي.
إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات، مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية.
وفق “أخبار 24”.