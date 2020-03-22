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أخبار محلية > العبدالعالي: معظم المتعافين يعودون لحياتهم الطبيعية.. وتجنبوا السفر بين المدن
22/03/2020   11:03 م

العبدالعالي: معظم المتعافين يعودون لحياتهم الطبيعية.. وتجنبوا السفر بين المدن

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن معظم المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد يعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف أن معظم حالات الشفاء لا تشتكي كذلك بعد التعافي من أي أعراض جانبية أو مشاكل صحية مستمرة أو مزمنة.

وأشار إلى أنه لو وُجدت حالات مستثناة من هذا الأمر فإنه لا يمكن تعميم وضعها على باقي حالات التعافي.

ودعا متحدث الوزارة الجميع إلى تجنب السفر بين المدن إذا لم تكن هناك حاجة ماسّة، أو ضرورة متعلقة بأمر صحي.

وشدد على أن من الواجب على الجميع البقاء في مدنهم وداخل منازلهم؛ لأن مخالفة ذلك قد تتسبب في اكتسابهم للعدوى بالفايروس. وفق “أخبار 24”.

العبدالعالي: معظم المتعافين يعودون لحياتهم الطبيعية.. وتجنبوا السفر بين المدن

أخبار محلية
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