دشنها نائب الوزير “عن بعد”.. “الموارد البشرية” تطلق حملة للتوعية بخطر “كورونا”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، عن إطلاق حملة للتوعية بخطر فيروس كورونا الجديد، تحت شعار “مجتمع واع”.
ودشن الحملة عن بعد نائب وزير الموارد البشرية ماجد الغانمي، وتهدف الحملة إلى تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية.
وتضم الحملة عدة برامج، منها التوعية في مراكز التسوق، والتوعية في مراكز الإيواء، وتوزيع حقائب الوقائية الشخصية في الأحياء المكتظة والتجمعات العمالية. وفق “أخبار 24”.