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أخبار المناطق > صحة حفر الباطن تلغي الزيارات بالمستشفيات وتوفر خدمة “دواؤك يوصلك”
22/03/2020   11:01 م

صحة حفر الباطن تلغي الزيارات بالمستشفيات وتوفر خدمة “دواؤك يوصلك”

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أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، اليوم (الأحد)، تعميماً لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإلغاء الزيارات العائلية حتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيدٍ متصل، وفّرت المديرية خدمة “دواؤك يوصلك”، وهي إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية وإيصاله إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات.

وتتم الاستفادة من الخدمة من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفيا، وتزويده بالاسم والسجل المدني ورقم الملف، وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الفرد والمجتمع.وفق “أخبار 24”.

صحة حفر الباطن تلغي الزيارات بالمستشفيات وتوفر خدمة “دواؤك يوصلك”

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