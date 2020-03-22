وزير التعليم: استطعنا خلال ساعات خدمة 6 ملايين طالب وطالبة عن بُعد دون أن يتوقف تعليمهم يوماً واحداً

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه خلال 10 ساعات من إعلان تعليق الدراسة تحولت الوزارة من نظام تعليمي يعتمد على حضور الطلاب إلى نظام تعليمي آخر يعتمد على خيار التعليم عن بُعد.
وأوضح أن هذا التحول لم يكن سهلاً، ولكن الوزارة استطاعت أن تخدم 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، وحوالي 1.6 مليون طالب في التعليم الجامعي عبر منصات وبرامج تقنية.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق مصلحة الطالب والطالبة، وعدم توقف رحلتهم التعليمية ليوم واحد، وأن جميع الجهود أثمرت اليوم عن وجود “المدرسة الافتراضية”، التي تتيح خيارات متعددة للطلاب والطالبات في أي وقت وفي أي مكان، سواءً في قناة عين أو بوابة عين أو بوابة المستقبل أو منظومة التعليم الموحدة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الطلاب والطالبات في الجامعات كانوا كذلك في رحلة علمية عن بُعد مع أساتذتهم، ويتفاعلون معهم، ويؤدون اختباراتهم وتكاليف موادهم، وأن الوزارة استطاعت في هذه المرحلة تحقيق أرقام غير مسبوقة في التعليم عن بُعد.
يُذكر أن وزير التعليم تفقد اليوم، برفقة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مركز إنتاج محتوى المدرسة الافتراضية بمدينة الرياض، الذي يخدم الطلاب عن بُعد على مستوى المملكة خلال مدة تعليق الدراسة.