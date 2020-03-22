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أخبار محلية > لجنة الألبان: ملتزمون بتوفير المنتجات بشكل يومي بنفس الأسعار
22/03/2020   11:00 م

لجنة الألبان: ملتزمون بتوفير المنتجات بشكل يومي بنفس الأسعار

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أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية أن شركات الألبان بالمملكة ملتزمة بتوفير المنتجات الغذائية الصحية من الألبان ومشتقاتها بشكل يومي بنفس الأسعار.

وأوضحت اللجنة، في بيانٍ لها اليوم (الأحد)، أن الشركات تقوم على مدار الساعة بمراجعة المخزون الموجود في الأسواق من منتجاتها، وتعمل على زيادته باستمرار.

وأكدت أنها اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والإمداد والتوزيع وصولًا لمنافذ البيع، البالغ عددها 38 ألف منفذ حول المملكة. وفق “أخبار 24”.

لجنة الألبان: ملتزمون بتوفير المنتجات بشكل يومي بنفس الأسعار

أخبار محلية
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