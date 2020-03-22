أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الأحد)، عن مبادرة البنوك السعودية بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الصحي.
وأوضحت أن المبادرة تشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ممن لديهم تسهيلات ائتمانية من تمويل تأجيري، أو قروض عقارية أو استهلاكية.
وأفادت المؤسسة بأن المبادرة ستبدأ من شهر أبريل القادم، دون فرض أي تكاليف إضافية على التأجيل.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أن هدف المبادرة هو تقدير جهود العاملين في المجال الصحي وتضحياتهم للحفاظ على الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.